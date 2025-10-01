Marano, al Centro Serena la guarigione record di un paziente di Quarto colpito da West Nile

Una storia di speranza arriva da Marano, dove il Centro Serena ha seguito e portato a termine un complesso percorso riabilitativo per un uomo di Quarto, colpito mesi fa da una grave forma neuroinvasiva del virus West Nile.

Il paziente, inizialmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, era arrivato al centro maranese in stato vegetativo, alimentato tramite nutrizione parenterale e con gravissimi deficit motori. Oggi, dopo mesi di lavoro, è clinicamente stabile, autonomo e tornato a una vita normale.

Il caso è considerato dagli operatori sanitari uno dei pochi in Italia in cui si registra una completa guarigione da una forma così severa del virus trasmesso dalle zanzare.

Un risultato importante non solo dal punto di vista medico, ma anche per l’immagine di Marano, troppo spesso sotto i riflettori per fatti negativi. Questa volta, invece, a far parlare è una bella pagina di sanità e professionalità.