Boscoreale, notte di violenza: 19enne accoltellato e rapinato mentre era in auto

Condividi

Visite: 40

39 Visite

Notte di paura a Boscoreale, dove un ragazzo di 19 anni è stato brutalmente aggredito mentre si trovava in auto. Il giovane, residente a Torre Annunziata, è stato colpito con un’arma da taglio durante una rapina e ora lotta per riprendersi in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta nel cuore della notte. Il ragazzo era a bordo della propria vettura quando è stato avvicinato da un uomo armato, che avrebbe tentato di derubarlo. Durante la colluttazione, l’aggressore lo ha colpito con un oggetto affilato – probabilmente un coltello – al fianco sinistro, per poi fuggire portando via alcuni effetti personali.

Allertati da alcuni passanti, i soccorsi sono arrivati in breve tempo. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico per trattare un pneumotorace, causato dalla ferita che ha compromesso un polmone. In seguito, è stato trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli per ulteriori cure. La prognosi resta riservata, ma i sanitari hanno escluso rischi immediati per la sua vita.

Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della stazione di Boscoreale, insieme al Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Al momento, la pista principale è quella di una rapina finita male, ma gli inquirenti non escludono altri scenari. Il fatto che il ragazzo sia già noto alle forze dell’ordine ha acceso i riflettori su possibili legami con ambienti criminali locali, sollevando l’ipotesi di un’aggressione premeditata o di un regolamento di conti.

Per fare luce sull’accaduto, sarà fondamentale l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, già al vaglio degli investigatori. Importante anche la testimonianza del giovane, che verrà ascoltato non appena le sue condizioni cliniche lo permetteranno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti