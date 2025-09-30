LA STRAGE DI PAUPISI. OCONE UCCIDE LA MOGLIE, MORTO UNO DEI FIGLI. LA RAGAZZA E’ IN FIN DI VITA

Visite: 0

Una lite scoppiata nell’abitazione in contrada Frasso a Paupisi, in provincia di Benevento. Poi Salvatore Ocone, 58 anni, operaio, avrebbe afferrato una pietra e cominciato a colpire con violenza la moglie alla testa e al volto. La donna, Elisabetta Polcino di 49 anni, che tutti in zona chiamavano Elisa, che era a letto, è morta. L’uomo ha aperto il cancello di casa ed è scappato. I carabinieri lo hanno fermato in serata a Campobasso. Purtroppo il figlio 16enne è morto e la figlia 15enne è ferita in modo grave: il padre li avrebbe colpiti con pietre e una bottiglia di vetro. L’uomo li aveva portati con sé. I ragazzi erano nell’auto in cui è stato fermato Salvatore Ocone. Ad individuare la vettura è stato un elicottero dei carabinieri: la segnalazione è poi stata inviata alle pattuglie in strada che hanno fermato l’uomo.