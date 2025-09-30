Cerimonia delle Eccellenze al Socrate-Mallardo di Marano: la scuola premia merito e umanità

Condividi

Si è svolta ieri, presso l’Auditorium “Giancarlo Siani” di Marano, la Cerimonia delle Eccellenze dell’Istituto Comprensivo “Socrate Mallardo”.

Nel corso dell’evento sono stati premiati gli alunni e le alunne delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, che si sono distinti nell’anno scolastico 2024/2025 per l’impegno, la dedizione e i risultati conseguiti.

La cerimonia ha voluto sottolineare il valore delle competenze didattiche, ma ancor più delle qualità umane espresse dagli studenti: senso di responsabilità, rispetto, collaborazione e partecipazione attiva alla vita scolastica.

A premiare sono stati tutti i docenti di corso, testimoni fondamentali del percorso formativo degli studenti, insieme alla scoppiettante Dirigente Scolastica, prof.ssa Teresa Formichella volano e anima del Comprensivo Socrate- Mallardo e il prof. Michele Izzo, già vicepreside dell’Istituto, figura storica e da sempre vicina alla comunità scolastica, profondamente stimata e amata da tutto il territorio maranese, che ha tenuto a rimarcare che l’istituzione Socrate – Mallardo é un “santuario” dell’ eccellenza sul territorio di Marano

Invitando gli alunni insigniti dall’ eccellenza a essere tutti Padre Maurizio Patriciello simbolo di coraggio e impegno civile nella lotta alla camorra e al malaffare, per il futuro dalla città dì Marano.

L’evento organizzato magistralmente dalle funzioni strumentali di riferimento Prof.ssa Dominique Pellecchia e Daniele Ruggiero, si é concluso in un atmosfera di grande entusiasmo in piena condivisione d’intenti e di obiettivi tra scuola, famiglie e territorio. Un momento di orgoglio condiviso che conferma l’impegno dell’Istituto “Socrate Mallardo” nel promuovere una formazione integrale della persona, orientata ai valori della cittadinanza, della solidarietà e del merito.

Comunicato stampa di Michele Izzo













