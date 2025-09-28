MARANO, LA BIBLIOTECA CON 15MILA VOLUMI E’ REALTA’ NEL CONVENTO FRANCESCANO. IL 2 OTTOBRE L’INAUGURAZIONE

Condividi

Visite: 140

42 Visite

Entriamo nella settimana che ci condurrà a celebrare la solennità di San Francesco di Assisi, patrono d’Italia, il prossimo 4 ottobre. Come di consueto la festa liturgica sarà preceduta da un triduo di preparazione e accompagnata da appuntamenti ludici e culturali.

Quest’anno la grande novità: la Comunità francescana sarà arricchita dalla presenza della nuova Biblioteca di 15.000 volumi, un vanto per tutta la città! L’inaugurazione ufficiale avverrà giovedì 2 ottobre alla presenza di S.E. Mons. Beneduce, Vescovo Ausiliario di Napoli, dei frati della provincia napoletana, delle autorità cittadine, dirigenti scolastici, le associazioni del territorio.

Di seguito gli appuntamenti nel dettaglio e le locandine, che saranno riproposte giorno per giorno.

Vi aspettiamo! Restate aggiornati per tutti gli appuntamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti