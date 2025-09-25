CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI. IL GENERALE PAOLO BORRELLI CEDE IL COMANDO AL GENERALE CARMINE VIRNO

Condividi

Dopo tre anni alla guida delle Fiamme Gialle partenopee, il Generale di Brigata Paolo Borrelli cede il comando

al Generale di Brigata Carmine Virno, con una cerimonia tenuta nella storica sede della caserma “Zanzur” di Via

De Gasperi, alla presenza del Comandante Regionale Campania, Generale di Divisione Alessandro Barbera.

Il Generale Borrelli lascia l’incarico di Comandante Provinciale dopo un periodo di intensissimo impegno

istituzionale, caratterizzato, peraltro, da un’intensa sinergia con la Prefettura, le Autorità Giudiziarie, gli enti

locali, le Forze Armate e di polizia, le Agenzie fiscali, gli Ordini professionali e le Pubbliche Amministrazioni

provinciali.

Gli subentra il Generale Virno, 55 anni, originario di Nocera Inferiore, proveniente da Torino dove ha ricoperto

l’incarico di Comandante Provinciale. Nel suo trascorso ha retto, tra gli altri, il Gruppo di Torre Annunziata, il

Nucleo di polizia economico – finanziaria di Catanzaro e l’Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del III Reparto

Operazioni del Comando Generale.

Il Comandante Regionale ha rivolto al Generale Borrelli parole di profonda stima e riconoscenza per il lavoro

svolto nel triennio di comando, accogliendo il Generale Virno con i migliori auspici di buon lavoro.













