REGIONALI, CENTRODESTRA A CACCIA DEI MODERATI: ZANNINI PASSA DA DE LUCA A FORZA ITALIA

Condividi

Visite: 82

55 Visite

“Ho presentato la richiesta di iscrizione a Forza Italia e con me lo faranno, anzi lo stanno facendo, consiglieri comunali, sindaci e semplici appassionati della politica che hanno ritrovato con questa scelta il piacere del confronto della discussione seria dei problemi”. Lo annuncia Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania, che lascia così il centrosinistra. “Accade nel giorno in cui altri moderati come Pino Bicchielli fanno la stessa scelta. Andiamo dove siamo sempre stati. Al centro – spiega il consigliere eletto con la lista De Luca Presidente – Entro da militante, senza pretese e in punta di piedi. Ci aspettano mesi impegnativi in cui si confronteranno due modelli di regione. La concretezza contro la demagogia. Mi sento pronto per questa sfida. Con umiltà e determinazione. Senza fretta senza sosta”. “Il disagio testimoniato da Giovanni Zannini non è personale ma politico: è la difficoltà di un’area del centrosinistra a ritrovarsi in una nuova stagione dove il mondo che conoscevano non esiste più. Il centro del centrosinistra evapora, annichilito da demagogia, contraddizioni e dalla necessità di apparire più che di essere. I valori popolari vengono sacrificati sull’altare dell’ideologia. Nel frattempo, dall’altra parte cresce e si rafforza un partito che quei valori li porta nel simbolo, attorno al nome di un grande statista come Silvio Berlusconi. Ecco perché Zannini e non solo possono guardare con fiducia a quest’area. Forza Italia guarda a chi rappresenta il territorio e le soluzioni con attenzione. Siamo il partito dei sindaci, dei consiglieri comunali, di coloro che ogni giorno ci mettono la faccia senza arretrare, sfidando la demagogia e l’antipolitica. Per questo soggetti politici così sono i benvenuti in Forza Italia”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti