NAPOLI-PISA, GLI AZZURRI AL MARADONA CERCANO IL QUARTO SUCCESSO

Napoli-Pisa chiude la quarta giornata di Serie A. Oggi, lunedì 22 settembre, i campioni d’Italia in carica affrontano la squadra di Alberto Gilardino al Maradona per tornare in testa alla classifica. Gli azzurri arrivano da tre successi nelle prime tre partite di campionato, mentre i toscani hanno conquistato solo un punto alla prima giornata, contro l’Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Pisa in tv e streaming.

Napoli-Pisa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Pisa, in campo stasera alle 20:45:

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres. All. Conte.

Pisa (3-5-2) Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Moreo. All. Gilardino.













