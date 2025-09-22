NAPOLI-PISA, GLI AZZURRI AL MARADONA CERCANO IL QUARTO SUCCESSO

Napoli fans cheer prior to the Italian Serie A football match between Napoli and Salernitana on April 30, 2023 at the Diego-Maradona stadium in Naples. - Naples braces for its potential first Scudetto championship win in 33 years. With a 17 point lead at the top of Serie A, southern Italy's biggest club is anticipating its victory in the Scudetto for the first time since 1990. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
Napoli-Pisa chiude la quarta giornata di Serie AOggi, lunedì 22 settembre, i campioni d’Italia in carica affrontano la squadra di Alberto Gilardino al Maradona per tornare in testa alla classifica. Gli azzurri arrivano da tre successi nelle prime tre partite di campionato, mentre i toscani hanno conquistato solo un punto alla prima giornata, contro l’Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Pisa in tv e streaming.

Napoli-Pisa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Pisa, in campo stasera alle 20:45:

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres. All. Conte.

Pisa (3-5-2) Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Moreo. All. Gilardino.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
