Equinozio d’autunno 2025, addio estate

Chi è già nostalgico per la fine della bella stagione, dal 22 settembre avrà un motivo in più per esserlo. Se ancora ci sembra impossibile pensare di metter via sandali e parei o abbandonare il mojito fresco a favore di tè e tisane (e il bel tempo sembra dare ragione), in realtà ci stiamo ufficialmente avviando verso la conclusione dell’estate. Lunedì 22 settembre alle 20.19, ora italiana, ci sarà l’equinozio. Ma cosa significa? E perchè ogni anno la data cambia (anche se di pochissimo)?













