PISA-NAPOLI, I DUBBI DI CONTE. BALLOTTAGGIO TRA I PALI

Per il Napoli inizia “il momento verità”, col campionato in procinto di entrare nel vivo e l’inizio della Champions League che ha visto gli azzurri esordire – con sconfitta – in casa del Manchester City.

Dopo l’amara trasferta di Etihad i campioni d’Italia si apprestano a scendere nuovamente in campo per la quarta giornata di Serie A, affrontando il Pisa allo stadio Diego Armando Maradona. La partita contro i toscani, neopromossi, chiuderà il prossimo turno lunedì sera alle ore 20:45: chi gioca titolare? Chi riposa?

Il leitmotiv che sta caratterizzando il post sosta, tra i pali azzurri, è il ballottaggio tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic: a Firenze il friulano non ha potuto giocare per noie muscolari, a Manchester gli è stato preferito il serbo, col Pisa chi sarà il portiere titolare?

L’ottima prova dell’ex Toro contro il City gli consente di conservare un leggero vantaggio nei confronti del collega, che però scalpita per riprendersi il posto occupato nelle prime due giornate contro Sassuolo e Cagliari. La palla, come è giusto che sia, passa a Conte.













