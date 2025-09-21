Inaugurato l’Asilo nido comunale San Tammaro, il primo sul territorio

Condividi

Visite: 14

39 Visite

Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell’ “Asilo Nido Comunale San Tammaro”, il primo asilo nido sul territorio, una struttura educativa all’avanguardia destinata all’accoglienza di 20 bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 36 mesi.

All’evento hanno preso parte il Sindaco di San Tammaro Vincenzo D’Angelo, accompagnato dall’amministrazione comunale, l’Onorevole Gimmy Cangiano, Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia, il Presidente dell’Ambito Territoriale C08 e Sindaco di Curti Antonio Raiano, il parroco Don Antonio Mingione, nonché il Consigliere provinciale Luigi Piccirillo, giunto per un saluto.

Nel corso della cerimonia, il Sindaco ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Oggi è una giornata straordinaria per la nostra comunità. San Tammaro, insieme al Comune di Casapulla, è tra i primi dell’Ambito C08 a dotarsi di una struttura per la prima infanzia, e tra pochi mesi sarà attivo anche un secondo asilo nido. È un progetto di grande valore, non solo per le famiglie che potranno contare su un servizio moderno e accogliente ma anche come risposta concreta in un momento di forte denatalità”.

L’Onorevole Cangiano ha visitato la struttura, elogiandone la qualità degli ambienti, l’arredo e i colori: “L’inaugurazione di un asilo nido non rappresenta soltanto l’apertura di un centro educativo ma anche un importante luogo di aggregazione. È motivo di gioia per le famiglie, che potranno beneficiare di un servizio essenziale vicino a casa”.

Il Presidente dell’Ambito C08, Antonio Raiano, ha sottolineato il valore strategico dell’opera: “Realizzare una struttura per l’infanzia significa investire nello sviluppo della comunità. L’apertura di una scuola è sempre motivo di orgoglio, doppiamente se si tratta di un nido”.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Mena Gravino, ha assicurato il pieno supporto dell’Amministrazione alla gestione futura del nido: “Siamo pronti a collaborare affinché questa nuova realtà possa crescere e consolidarsi, ampliando l’offerta dei servizi educativi nel nostro territorio”.

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Errico Scala, che ha seguito l’iter dei lavori, ha rimarcato l’importanza dell’opera: “La scuola è il cuore del futuro del nostro territorio. L’inaugurazione del primo asilo nido a San Tammaro rappresenta un impegno concreto verso il presente e il domani della nostra comunità”.

La mattinata si è conclusa in un clima di festa, con la partecipazione di numerosi cittadini. A supporto anche i volontari della Croce Rossa Italiana e la polizia locale. L’inaugurazione segna un passo importante nel percorso di crescita e sviluppo del Comune di San Tammaro, a beneficio delle nuove generazioni e delle famiglie del territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti