Quarto: intitolato alla memoria del giornalista Giancarlo Siani il nuovo Parco Urbano comunale

Su proposta del sindaco Antonio Sabino, consigliere delegato al Patrimonio e Beni comuni della Città Metropolitana di Napoli, la giunta comunale di Quarto ha approvato all’unanimità l’intitolazione alla memoria del giornalista del quotidiano “Il Mattino” Giancarlo Siani, barbaramente ucciso da killer del clan Nuvoletta-Polverino, il nuovo Parco Urbano comunale di via Casalanno realizzato grazie ad un finanziamento concesso dalla Città Metropolitana di Napoli e che sarà inaugurato ufficialmente venerdì 26 settembre prossimo. «Nell’ambito del Piano di interventi di Città Metropolitana finalizzati alla ripiantumazione e incremento del verde urbano, abbiamo realizzato un nuovo parco urbano con una grande area giochi per bambini e bambine che inaugureremo il prossimo 26 settembre – dice il sindaco Antonio Sabino – Nei mesi scorsi abbiamo lanciato un concorso di idee, aperto a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole di ogni ordine e grado di Quarto, per coinvolgere il mondo nella scuola nella scelta del nome da dare al nuovo parco. Sono arrivate oltre 2mila e 400 proposte e, sulla base dello spoglio, in concomitanza con la ricorrenza del giorno della nascita di Giancarlo Siani, avvenuta il 19 settembre 1959, abbiamo ritenuto altamente significativa e simbolica dell’impegno anticamorra condotto dall’Amministrazione comunale di Quarto l’intitolazione del nuovo Parco Urbano comunale di via Casalanno alla memoria del giornalista Giancarlo Siani, cronista libero e martire per la verità barbaramente ucciso dalla camorra».













