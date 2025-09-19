Giancarlo Siani: 40 anni di memoria e impegno civile. Protagonista anche la scuola di Marano a lui intitolata

Condividi

A quarant’anni dall’assassinio di Giancarlo Siani, giovane giornalista de Il Mattino ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, Napoli lo ricorda con una serie di iniziative all’insegna della memoria e dell’impegno civile. Dopo la deposizione di fiori alle Rampe Siani con il sindaco Manfredi, si terrà al Teatro Mercadante l’evento “#iosonogiancarlo”, con la partecipazione di numerose scuole. Tra le protagoniste l’Istituto comprensivo statale Darmon Siani di Marano, intitolato al giornalista, che parteciperà con una delegazione di alunni di quinta, guidati dalla dirigente scolastica Anita Emmi. Durante la mattinata sarà consegnato il Premio Siani, curato da Gianmario e Ludovica Siani. In serata Rai 3 trasmetterà il docufilm “40 anni senza Giancarlo Siani”, con la partecipazione di Toni Servillo. Nuove pubblicazioni, spettacoli teatrali, film e iniziative simboliche — come il viaggio della sua Olivetti Lexicon 80 — mantengono viva la memoria di Siani. Il 19 settembre si è svolto anche l’evento “Buon compleanno Giancà” davanti alla sede de Il Mattino, organizzato da studenti e Radio Siani.













