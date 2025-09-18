Filippo Turetta aggredito in carcere: colpito con un pugno da un altro detenuto

Condividi

Visite: 27

24 Visite

Filippo Turetta, il giovane condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno. Lo rivela oggi il quotidiano L’Arena. L’aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione “protetta”.

L’aggressore, che sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio, avrebbe espresso alcuni giorni prima disappunto per la presenza di Turetta tra i detenuti della sua sezione. Dopo l’episodio di violenza, ne è stato disposto il trasferimento in cella di isolamento per 15 giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti