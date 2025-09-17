Nola, Cutolo (Commissione urbanistica): “Priorità lavori ospedale di Nola”

Condividi

“L’accelerazione dei lavori di adeguamento dei locali dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola e’ una priorità per la commissione edilizia e urbanistica del Comune di Nola. Per questa ragione ha predisposto per la prossima settimana là calendarizzazione di sedute della commissione per monitorare quotidianamente l’andamento dei lavori. Troppe chiacchiere e false promesse sono state fatte negli anni scorsi dalle precedenti amministrazioni. E’ ora giunto il tempo di dare risposte ai cittadini”. Lo riferisce in una nota Francesca Cutolo, presidente della commissione Urbanistica del Comune di Nola.













