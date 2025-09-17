Quarto. La città flegrea tra storia, arte e cultura

Condividi

Sarà presentato venerdi 19 settembre alle ore 10.00 presso il Comune di Quarto il programma dal titolo “La città flegrea tra storia, arte e cultura” finanziato dalla Regione Campania, nell’ambito proposte progettuali per la realizzazione di percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici che si svolgeranno da settembre a dicembre 2025 nel cui progetto il territorio di Quarto sarà palcoscenico di attività culturali promosse dal Comune di Quarto che intreccia il fascino della musica dal vivo con il valore culturale, paesaggistico ed enogastronomico del luogo. Gli eventi saranno finalizzati a coniugare tradizione e innovazione, creando un connubio unico tra enogastronomia, intrattenimento e valorizzazione territoriale, dove arte, storia e cultura si fondano. La città sarà attraversata da un viaggio musicale, culturale e sensoriale nella cornice delle eccellenze paesaggistiche e turistiche del territorio per far vivere un’esperienza sensoriale dove la musica, il cibo e il vino saranno elementi di socializzazione, convivialità e celebrazione.

Nel corso della conferenza stampa interveranno, il Sindaco di Quarto, avv. Antonio Sabino, l’Assessore agli Eventi Annarita Ottaviano, l’Assessore al Turismo Antonio Carandente Perreca, il Presidente della Commissione Eventi Crescenzo Carputo.

Attraverso questo programma la comunità si farà portavoce di un importante messaggio sociale soprattutto verso i piu’ giovani, promuovendo nell’ambito degli eventi una campagna del cd. “Bere Sano e Consapevole”, dedicata alla salute e alla corretta alimentazione.

Ecco il programma in dettaglio :

19.09.2025: Conferenza stampa presso il comune di Quarto con presentazione dell’intero cartellone delle attività con invito della stampa locale

27 -settembre – 2025: in villa comunale degustazione enogastronomiche con accompagnamento artisti di strada e giocolieri con le seguenti esibizioni che omaggeranno Napoli e la canzone Napoletana con spettacoli e musica della tradizione partenopea: sabato 27 settembre 20.30 Adea Musica

24 – ottobre 2025 eventi riguardanti la musica jazz con accompagnamento del buon vino ed esposizione artistiche che riguarderanno il coinvolgimento delle cantine del territorio e artisti che esporranno le proprie opere accompagnati dal sottofondo di esibizione di musica jazz dal vivo con la presenza di artisiti del territorio con apertura in piazza con concerto del maestro Pepito Sax Spagnuolo che si esibirà venerdi 24 ottobre ore 21.00 con musica jazz in un viaggio sonoro oltre la melodia in Piazza santa Maria

29- novembre 2025 dolcezza gastronomica, Dolci e Bollicine, ove i maestri pasticcieri si incontreranno con i produttori di vino e bollicine in piazza Santa Maria con la presenza di animazione, con apertura di concerto in Piazza santa Maria a cura di Nello Longobardi che si esibirà il 29 novembre Nello Longobardi ore 21.00 Napoli in Musica

11 dicembre 2025 convegno BERE Sano e Consapevole organizzato presso istituto scolastico del territorio con testimonianze e professionisti del settore













