De Luca scioglie la gloria: per le Regionali si vota il 23 e 24 novembre

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre 2025. A stabilirlo il presidente uscente Vincenzo De Luca che doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto. Una data che era nell’aria e che ora spingerà i partiti ad accelerare nella composizione delle liste che, a quanto punto, dovranno essere presentate nell’ultimo weekend di ottobre.













