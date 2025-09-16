Campania, si vota il 23 e 24 novembre: la decisione del governatore De Luca

Condividi

Si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre le elezioni regionali in Campania. Lo ha stabilito il presidente uscente della Giunta, Vincenzo De Luca, esercitando la prerogativa prevista dalla normativa regionale che gli consentiva di scegliere tra due possibili finestre: il 16-17 o il 23-24 novembre.

La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore della mattinata di oggi, entro la scadenza fissata a mezzogiorno, termine entro cui andava formalizzata la decisione.

Con questa scelta, viene dunque fissato il calendario elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania e per l’elezione del nuovo presidente della Regione. De Luca, che ha già ricoperto due mandati consecutivi alla guida dell’ente, non ha ancora ufficializzato una sua eventuale ricandidatura, anche se nel mondo politico campano le manovre in vista del voto sono già entrate nel vivo.

Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle 23 di domenica 23 novembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 24. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio.

Secondo fonti vicine alla Presidenza della Regione, la scelta di posticipare di una settimana la data delle elezioni rispetto alla prima finestra utile potrebbe essere legata a valutazioni logistiche e organizzative, ma anche all’esigenza di avere qualche giorno in più per completare il quadro delle candidature e delle alleanze.

