Marano. “Autismo e Caffè” il nuovo progetto per l’inclusione lavorativa per ragazze e ragazzi con disturbo dello spettro autistico”

Condividi

Visite: 22

21 Visite

In Italia 1 bambino su 77 (nella fascia d’età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico, giovanissimi che crescendo rischiano di non trovare posto nel mondo del lavoro, fino al 90% degli adulti autistici risulta infatti disoccupato.

Iniziative concrete sono quindi sempre più necessarie ed urgenti ed è per questo che a Marano nasce “Autismo & Caffè”, il progetto ideato dall’Associazione Tutela la Salute in collaborazione con il Gioia Caffè, che sarà presentato il 22 settembre alle ore 17:30, presso la sede della Caffetteria Gioia Caffè, in via XXIV Maggio, a Marano di Napoli.

Non un primo passo, bensì una prosecuzione di quanto realizzato con “Una Pizza per l’Autismo” che ha permesso a ragazzi e ragazzi di interfacciarmi con il mondo del lavoro, ricevere una formazione continua ed infine essere anche assunti in una pizzeria del territorio.

“Autismo & Caffè” è un progetto completam ente gratuito e dopo una prima fase di formazione, della durata di 6 mesi, per i partecipanti si aprirà la possibilità di firmare un contratto ed essere assunti, entrando così a far parte dello staff del Gioia Caffè (nelle sedi di Marano di Napoli o Mugnano)

“Siamo da anni impegnati a creare un ambiente accogliente e stimolante, capace di abbattere ogni barriera e di offrire un futuro di opportunità e inclusione – dichiara Diego Mancini, Presidente dell’APS Tutela la Salute – Autismo & Caffè rappresenta un passo importante verso una società più aperta e solidale, in cui ogni giovane può esprimere il proprio potenziale e contribuire al benessere della comunità”.

“Il nostro obiettivo – spiega l’ imprenditrice Letizia Prestigiacomo – riguarda l’inclusione dei ragazzi in modo attivo e partecipe nella nostra comunità. Invitiamo tutta la cittadinanza, le istituzioni e gli operatori del settore a partecipare a questa iniziativa che segna un nuovo capitolo di solidarietà e integrazione”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti