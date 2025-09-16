Carmela Rescigno (Presidente Commissione Antimafia): “Su bonifica ex campo rom a Giugliano servono chiarimenti immediati. A rischio doppio pagamento con fondi pubblici”

Condividi

Apprendo da un post pubblicato dal Sindaco di Giugliano, Diego Nicola D’Alterio, che nella giornata di ieri sarebbero iniziate le operazioni di rimozione e bonifica dei rifiuti nei terreni che, per anni, hanno ospitato il campo rom in via Carrafiello.

Tuttavia, da quanto mi è stato segnalato da alcuni Consiglieri comunali, tale intervento risulterebbe già eseguito e completato lo scorso mese di agosto, con una spesa a carico del Comune pari a oltre mezzo milione di euro.

A questo punto, è necessario fare immediata chiarezza:

Se gli interventi sono stati effettuati ad agosto dal Comune, perché oggi si annunciano nuove operazioni di bonifica?

Se, invece, l’intervento è stato realizzato dal Commissario straordinario, siamo di fronte al rischio concreto che lo stesso intervento sia stato pagato due volte con soldi pubblici, il che rappresenterebbe un fatto gravissimo.

Questo corto circuito amministrativo solleva interrogativi urgenti sulla trasparenza e sull’efficienza nella gestione della cosa pubblica. In un Comune come quello di Giugliano, per cui è in corso una valutazione sulla sussistenza di eventuali infiltrazioni camorristiche nell’ente, è fondamentale capire se si tratti di incapacità amministrativa, superficialità gestionale o di altro.

È doveroso che il Sindaco, l’Amministrazione comunale e gli organi preposti forniscano chiarimenti immediati e documentati, anche alla luce delle ingenti somme di denaro pubblico impiegate.

Come Presidente della Commissione Regionale Antimafia, seguirò con la massima attenzione questa vicenda, valutando eventuali azioni da intraprendere a tutela della legalità e della corretta amministrazione del denaro pubblico.

Carmela Rescigno

