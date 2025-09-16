MORTO ROBERT REDFORD, LEGGENDA DI HOLLYWOOD: AVEVA 89 ANNI

Condividi

È morto a 89 anni Robert Redford, attore, regista e produttore tra i volti più iconici della storia del cinema mondiale.

Considerato il “golden boy” di Hollywood, Redford ha segnato intere generazioni con interpretazioni indimenticabili in film come Butch Cassidy, La stangata, Tutti gli uomini del presidente, fino alla regia premiata con l’Oscar per Gente comune nel 1981.

Due volte premio Oscar, ha saputo unire successo commerciale e prestigio artistico, diventando un punto di riferimento per il cinema indipendente grazie alla creazione del Sundance Film Festival, che ha contribuito a lanciare nuovi talenti e linguaggi cinematografici.

Redford ha incarnato l’immagine dell’attore-intellettuale impegnato, capace di unire fascino e profondità, trasformando ogni sua apparizione in un momento di cultura e spettacolo. Con la sua scomparsa, Hollywood e il mondo del cinema perdono non solo un interprete straordinario, ma anche un innovatore che ha lasciato un segno duraturo nella settima arte.













