Valentino Luchin, super chef italiano in manette: “Tre rapine in banca in un solo giorno”

Dalla cucina con la brigata al caveau col brigante il passo è breve. Sintesi di una brutta storia italiana in giro per il mondo, quella dello chef Valentino Luchin , 62enne padovano di Este, arrestato a San Francisco con l’accusa di aver compiuto tre rapine in banca in un solo giorno.

Luchin è stato executive chef al Rose Pistola di North Beach e proprietario del ristorante “ Ottavio ” a Walnut Creek , ormai chiuso. L’uomo avrebbe agito lo scorso 10 settembre, colpendo tre istituti bancari nel distretto centrale della città californiana. L’ultimo colpo alle 12:02 in una banca di Grant Avenue, nel cuore di Chinatown. Secondo un comunicato della polizia di San Francisco, Luchin avrebbe consegnato un biglietto a un impiegato, richiedendo denaro. “Temendo per la propria incolumità – chiarisce la polizia – il dipendente ha consegnato una borsa con i contanti e il sospettato è fuggito. Le indagini dell’Unità Rapine hanno rapidamente individuato Luchin come il responsabile”.













