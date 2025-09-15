NAPOLI-POZZUOLI-MARIGLIANO: SPARI, GRAVE 22 ENNE. INTOSSICAZIONE ALIMENTARE, SEQUESTRATO UN LOCALE

Condividi

Ieri sera i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in un ristorante del posto per diverse segnalazioni di intossicazione alimentare. Sul posto anche i carabinieri del Nas e personale Asl. Denunciato il proprietario dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie. Il locale è stato sequestrato e questa mattina gli accertamenti continueranno.

Dieci clienti del ristorante sono andati in ospedale e uno di questi è ancora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita.

Indagini in corso dei Carabinieri

Napoli.

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Poco prima un 22enne napoletano era stato trasferito d’urgenza in codice rosso per intervento chirurgico perché colpito da un colpo d’arma da fuco all’addome.

I Carabinieri hanno trovato l’auto del ragazzo nei pressi di via San Mattia, una Smart FourFour con alcuni fori alla carrozzeria e tracce di sangue al suo interno. Il ragazzo è in prognosi riserva e in pericolo di vita.

Al momento non si conosce la matrice dell’evento ne tantomeno l’esatta dinamica della vicenda.

Marigliano.

Ieri sera a via Giannone un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un suo coetaneo con un’arma da taglio. Ferito al braccio sinistro, è stato trasferito nell’ospedale di Nola per poi essere dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Marigliano impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e individuare il responsabile.













