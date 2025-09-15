Camion investe e uccide una ragazza di 15 anni alla fermata del bus

39 Visite
Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un camion nelle vicinanze della fermata dei bus a Giustino, in Trentino. A quanto si apprende, l’incidente si è verificato ai margini della strada statale 239 pochi minuti dopo le 7.
Ancora in via di ricostruzione la dinamica dell'investimento, avvenuto a poche centinaia di metri dal centro dell'abitato della val Rendena. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.