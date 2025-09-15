Giuseppe Ranieri nomina a Fiduciario CONI per il Comune di Marano

Condividi

È il Dottor Giuseppe Ranieri il nuovo volto del CONI per la città di

Marano di Napoli ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto del

CONI per il quadriennio olimpico 2025 – 2028. La

comunicazione dell’incarico è già pervenuta presso gli uffici

dell’amministrazione Comunale.

Un segnale concreto di rinnovamento per il mondo dello sport

dilettantistico per la Città di Marano, sempre più bisognoso di

figure di riferimento sul territorio. Il Fiduciario avrà il compito

di rappresentare il CONI a livello locale, assicurando i rapporti

con le associazioni sportive e collaborando con

l’Amministrazione Comunale secondo le finalità istituzionali

del CONI. Ranieri dirigente benemerito Stella di bronzo 2013

e d’Argento 2016 al merito sportivo del CONI , vanta numerosi

incarichi di prestigio sia nel settore della dirigenza Sportiva e

come Commissario sia a livello Nazionale ed Internazionale in

ambito del CONI delle Federazioni sportive Nazionali ed Enti di

Promozione Sportiva che in qualità di Docente di Finanza e Management per lo Sport nella Scuola Regionale dello Sport del CONI. All’atto della Sua nomina ha ringraziato il Delegato della Provincia di Napoli Ing. Agostino Felsani ed il Presidente Regionale del CONI Prof. Sergio Roncelli per la fiducia accordata. La prima attività sarà quelle di effettuare una mappatura degli impianti sportivi di proprietà pubblica e privata avvalendosi del tecnici Regionali del CONI, omologatori con il fine di verificare lo stato di utilizzo degli impianti per offrire maggiore opportunità sportive sul territorio oltre a intervenire ad una

