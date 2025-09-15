Intervento con colla simile ad adesivi istantanei, neonata salva

51 Visite
Una neonata di pochissimi giorni di vita è stata salvata dai medici dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino con due operazioni e l’impiego di una colla ad effetto immediato simile in tutto a quelle in commercio. È quanto comunica l’azienda sanitaria.
La piccina era affetta da una rara e gravissima malformazione vascolare al fegato che aveva prodotto collegamenti anomali fra le arterie che partono dal cuore e le vene che vi ritornano.
Gli interventi sono stati effettuati quando aveva 6 e 13 giorni. Nel corso dei due interventi i medici hanno raggiunto la malformazione attraversando con dei cateteri i minuscoli vasi sanguigni; quindi l’hanno occlusa servendosi – informa la nota – di “una colla acrilica, in una formulazione specifica, ma del tutto simile agli adesivi istantanei che si trovano in commercio, il comune ‘Attak’ “.