Marano, malore in via Unione Sovietica: donna rianimata dal 118 dopo un arresto cardiaco

Paura in via Unione Sovietica nel pomeriggio di sabato, dove una donna di 63 anni (C.A.) è stata colpita da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione. Dopo aver accusato un forte dolore toracico con irradiazione al braccio sinistro, la situazione è rapidamente peggiorata fino a portare a un arresto cardiaco.

L’intervento tempestivo dell’equipaggio del 118 di Marano, supportato dall’automedica, è stato decisivo. La paziente è stata immediatamente sottoposta a rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione, che hanno permesso di ripristinare il battito. Durante le operazioni di soccorso, si è reso necessario intervenire una seconda volta per un episodio di tachicardia ventricolare, anch’esso risolto con successo.

Stabilizzata, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Giugliano, dove è attualmente ricoverata in condizioni stabili.

Fondamentale il lavoro di squadra e la professionalità dell’equipaggio del 118, composto dall’autista Domenico Serino, dagli infermieri Raffaela P. e Christian De Lucia, e dal medico dell’automedica, dott. D’Anna. Un intervento rapido che ha fatto la differenza tra la vita e la morte.