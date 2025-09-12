MARANO SI’, GIUGLIANO NO: PERCHE’ CHI ROSICA NON CHIEDE LUMI AI VARI RUOTOLO, SARRACINO, BORRELLI? PERCHE’ NON SOLLECITANO LO SCIOGLIMENTO DELL’ALTRO COMUNE?

Condividi

Visite: 341

39 Visite

C’è un aspetto che continua a sorprenderci – o forse no – in tutta questa vicenda dello scioglimento del Comune di Marano: le reazioni indignate, stizzite, spesso polemiche, che arrivano da ambienti legati al centrosinistra, in particolare da chi, sotto sotto, non ha ancora digerito la caduta dell’amministrazione Morra.

Già, perché è evidente che in certi ambienti non si contesta tanto il merito dello scioglimento – sacrosanto, lo ribadiamo – quanto il fatto che a essere colpito sia stato un “amico”, una figura vicina, politicamente ed elettoralmente. E allora, più che analizzare le cause, si cerca di distrarre l’attenzione parlando d’altro: “E Giugliano?”, “Perché lì no?”.

Domanda legittima, per carità. Ma se davvero si ha a cuore il destino amministrativo di Giugliano, perché nessuno – tra gli indignati a senso unico – ha il coraggio e l’onestà politica di chiedere spiegazioni ai livelli nazionali del proprio stesso partito?

Dove sono le interrogazioni parlamentari? Dove sono le richieste di accesso agli atti? Dove sono le domande al Ministro degli Interni?

Se davvero vi interessa Giugliano – come dite, come scrivete nei vostri post, come sussurrate in certi ambienti – chiedetelo a Sandro Ruotolo, a Marco Sarracino, a Francesco Borrelli, ai tanti parlamentari e consiglieri regionali del vostro stesso colore politico. Loro, se vogliono, hanno strumenti e canali per ottenere risposte. Perché non li coinvolgete? Di cosa avete paura?

Forse, semplicemente, non vi interessa davvero la legalità a Giugliano. Vi brucia che l’unico Comune sciolto sia stato Marano, il vostro, con la vostra giunta, il vostro sindaco. Punto.

E allora si tenta maldestramente di spostare il focus. Ma la differenza è sotto gli occhi di tutti: noi di Terranostranews abbiamo scritto, denunciato, approfondito, sia su Marano che su Giugliano. Lo dimostrano decine di articoli, inchieste, documenti. Siamo stati, come sempre, dalla parte dei fatti, della trasparenza e dell’interesse pubblico.

E voi, invece, cosa aspettate a fare lo stesso? Davvero vi interessa Giugliano, o è solo l’ennesima scusa per difendere l’indifendibile?

Chi ha orecchie per intendere, intenda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti