Bonus asilo nido 2025: le strutture accreditate per accedere al beneficio

Condividi

Visite: 16

28 Visite

A cura dell’Avvocato Lelio Mancino

Il bonus asilo nido 2025 si arricchisce di nuove disposizioni che ampliano la gamma dei servizi educativi coperti dal contributo, con l’intento di garantire un sostegno più concreto alle famiglie nella gestione della prima infanzia.

Strutture ammesse al rimborso

Il beneficio non riguarda più soltanto gli asili nido, ma si estende a ulteriori servizi educativi per i bambini fino a 3 anni, purché regolarmente autorizzati secondo la normativa regionale e comunale. In particolare:

Micronidi: dedicati ai bambini dai 3 ai 36 mesi, con un’organizzazione più contenuta rispetto ai nidi tradizionali.

Sezioni primavera: percorsi educativi per bambini dai 24 ai 36 mesi, spesso inseriti all’interno delle scuole dell’infanzia.

Spazi gioco: luoghi pensati per attività ludico-educative di socializzazione.

Servizi educativi domiciliari: piccoli gruppi seguiti da educatori qualificati in contesti familiari.

Centri per bambini e famiglie: strutture che affiancano all’attività educativa un supporto alla genitorialità.

La condizione imprescindibile è che si tratti di servizi educativi per l’infanzia riconosciuti e accreditati, così da assicurare standard di qualità e professionalità.

Servizi esclusi dal contributo

Restano invece escluse dal bonus le spese sostenute per:

servizi ricreativi;

attività di pre-scuola e post-scuola;

centri che prevedono la presenza di un adulto accompagnatore insieme ai bambini.

Queste tipologie, pur utili alle famiglie, non hanno natura strettamente educativa e pertanto non rientrano nel perimetro del beneficio.

La vera innovazione è rappresentata dalla possibilità di presentare domande a validità pluriennale, riducendo così il peso burocratico e assicurando continuità nell’aiuto economico. Un passo avanti per un welfare più vicino ai bisogni reali delle famiglie italiane.

Fonte

Circolare INPS n. 123 del 5 settembre 2025 — recepisce le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 95/2025, estende il bonus ad altre strutture educative (micronidi, sezioni primavera, etc.), e introduce la validità pluriennale delle domande a partire dal 1° gennaio 2026;













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti