Monte Sant’Angelo, dopo 25 anni apre la nuova metro Linea 7: al via dal 15 ottobre i primi treni ogni 24 minuti

Dopo un’attesa lunga un quarto di secolo, la città accoglie finalmente una nuova infrastruttura destinata a cambiare il volto della mobilità urbana: è stata inaugurata oggi, 11 settembre, la stazione di Monte Sant’Angelo della Linea 7 della metropolitana di Napoli. Il servizio al pubblico partirà ufficialmente il 15 ottobre, con treni in partenza ogni 24 minuti, dalle ore 7 alle 20, in coincidenza con la Circumflegrea.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del presidente di EAV Umberto De Gregorio, del rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito e dell’artista Anish Kapoor, autore del progetto architettonico. La linea, gestita da EAV (Ente Autonomo Volturno), collegherà i quartieri di Fuorigrotta e Soccavo con il centro storico, servendo in particolare il polo universitario di Monte Sant’Angelo.

I lavori per la Linea 7 sono iniziati negli anni ’90, ma hanno subito ritardi, interruzioni e ripartenze. Solo negli ultimi quattro anni, sotto la gestione diretta di EAV, il progetto ha visto una spinta decisiva verso il completamento.

«Un’opera simbolo della Napoli contemporanea – ha dichiarato De Luca – che rappresenta un connubio tra funzionalità urbana e valore artistico. Ci abbiamo creduto e oggi vediamo finalmente i frutti: un’infrastruttura moderna, scultorea, firmata da uno degli artisti più importanti del nostro tempo».

Kapoor, celebre a livello internazionale per le sue opere monumentali, ha concepito la stazione come un’opera d’arte pubblica, integrata nel tessuto urbano. L’accesso alla struttura avviene tramite una grande installazione architettonica che unisce funzione e suggestione visiva.

Il primo tratto della Linea 7 sarà attivo tra Soccavo e Monte Sant’Angelo. Le altre due fermate del tracciato – Parco San Paolo e Terracina – sono ancora in fase di realizzazione. L’apertura della prima è prevista per il 2027, mentre la seconda sarà completata nel 2029.

Gli investimenti per le tre stazioni ammontano a 390 milioni di euro:

Monte Sant’Angelo: 140 milioni

Parco San Paolo: 80 milioni

Terracina: 170 milioni

La tratta finale, tra le stazioni Terracina e Mostra – punto di interscambio con la Linea 6 e la Cumana – è ancora in attesa di finanziamento. Il valore stimato è di 550 milioni di euro.

Nonostante la cerimonia ufficiale, l’ingresso dei passeggeri è subordinato all’ottenimento della certificazione finale da parte di ANSFISA, l’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Fino ad allora, i treni continueranno a effettuare corse di prova tra Monte Sant’Angelo e Soccavo.

«Contiamo di aprire al pubblico entro la metà di ottobre – fa sapere EAV – con corse ogni 24 minuti, in coincidenza con la Circumflegrea, permettendo agli utenti di raggiungere Monte Sant’Angelo da Montesanto in circa 15-20 minuti».

Nel suo intervento, De Luca ha colto l’occasione per lanciare un messaggio al Comune di Napoli e alla gestione della Linea 6, recentemente inaugurata ma con orari di esercizio ancora limitati.

«Per questa linea abbiamo subito comprato i treni – ha detto con tono ironico – così da farla funzionare fino a sera. In altre tratte, invece, si inaugurano le stazioni ma poi si scopre che mancano i convogli. Serve maggiore concretezza».

La nuova stazione di Monte Sant’Angelo non è solo un nodo di trasporto, ma anche un simbolo di rigenerazione urbana e rilancio dell’area occidentale di Napoli. Un’infrastruttura strategica, che promette di migliorare l’accessibilità al polo universitario, ridurre il traffico in superficie e potenziare i collegamenti tra quartieri storicamente poco serviti.

Un investimento in mobilità, architettura e civiltà urbana, come lo ha definito il governatore campano, destinato a lasciare un segno tangibile nella vita quotidiana dei cittadini.













