Regionali. Centrodestra, è ancora stallo in Campania: nessun nome, cresce la pressione interna

A poche settimane dal voto regionale, il centrodestra campano resta senza un candidato. Dopo il vertice a vuoto di Palazzo Chigi, cresce la tensione tra le forze della coalizione, mentre l’annuncio ufficiale della candidatura di Roberto Fico per il M5S alza l’asticella della competizione.

Tra gli alleati, si fanno sentire le voci di Gianfranco Rotondi (Democrazia Cristiana) e Antonio Carpentieri (Fratelli d’Italia), che lanciano un chiaro allarme: l’assenza di una scelta rischia di consegnare la regione al centrosinistra o al Movimento 5 Stelle.

Sul tavolo diversi nomi, ma nessuna convergenza. La figura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, resta in bilico: nonostante si muova già da leader, non è arrivata alcuna ufficializzazione. Altri nomi in campo includono Mara Carfagna (Noi Moderati), Giosy Romano (commissario della ZES), il rettore della Federico II Matteo Lorito e il prefetto di Napoli Michele di Bari. Suggestivo, ma già smentito, il nome di Aurelio De Laurentiis. Sullo sfondo anche Gennaro Sangiuliano, che però pare destinato ad altri incarichi.

Lo stallo in Campania è legato anche al braccio di ferro nazionale tra FdI e Lega sul Veneto, rallentando le scelte complessive. Intanto, dal territorio arriva un messaggio chiaro: il tempo stringe, e senza una decisione immediata, il centrodestra rischia seriamente di arrivare impreparato all’appuntamento elettorale.













