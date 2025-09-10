REGIONALI, DE LAURENTIIS SMENTISCE L’IPOTESI DI CANDIDATURA PER IL CENTRODESTRA

Condividi

Aurelio De Laurentiis, imprenditore e presidente della SSC Napoli, ha smentito categoricamente attraverso i suoi canali social le insistenti voci circolate fin da questa mattina che lo indicavano come principale candidato alle prossime elezioni regionali in Campania per il centrodestra.

“Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania – ha scritto il massimo dirigente azzurro -. Smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due “C” che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio“.

Intanto, in Campania, prosegue lo stallo.

Il centrosinistra ha già schierato Roberto Fico, ex presidente della Camera, ma nel centrodestra la sintesi ancora non si trova. Per settimane il nome in pole è stato quello del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli: una candidatura data quasi per certa, ma che pare non convincere del tutto. E qui vale lo stesso discorso fatto per la Puglia con Gemmato: se Cirielli si schianta, si schianta anche un pezzo del governo. E il colpo politico sarebbe pesante. Nel frattempo, spunta un altro nome: Mara Carfagna.













