Napoli Basket, che colpo! Gli azzurri chiudono il mercato con l’arrivo di Mitrou-Long

Condividi

Visite: 37

30 Visite

Il Napoli Basket mette il punto esclamativo sul mercato con un acquisto di assoluto livello: è ufficiale l’ingaggio di Naz Mitrou-Long, playmaker classe 1993, che porta talento, esperienza e leadership in cabina di regia. Una trattativa lunga, nata sotto il sole estivo e concretizzata ora, a pochi giorni dal via della nuova stagione.

Per coach Alessandro Magro è un ritorno graditissimo: Mitrou-Long è stato infatti uno dei protagonisti della sua Brescia nel 2021-22, stagione chiusa con numeri da leader (16,6 punti e 4,7 assist di media) e una solida presenza ai playoff. Adesso i due si ritrovano a Napoli, con la volontà comune di alzare l’asticella.

La carriera di Mitrou-Long racconta di un percorso ricco di esperienze ad alto livello. Dopo il college a Iowa State, nel 2017 inizia la sua avventura tra NBA e G-League: prima con gli Utah Jazz (15 presenze in due stagioni), poi con gli Indiana Pacers e i rispettivi team affiliati. Il salto in Europa arriva nel 2021 con Brescia, dove si mette subito in evidenza nel campionato italiano.

L’anno dopo arriva la chiamata di Milano: con l’Olimpia conquista lo scudetto e disputa l’Eurolega (7,4 punti di media in 21 gare). Seguono due esperienze internazionali importanti: una breve parentesi allo Zalgiris Kaunas e poi il trasferimento all’Olympiakos. In Grecia vince tutto: campionato, Coppa e Supercoppa, oltre a una nuova avventura in Eurolega.

Ora la nuova sfida si chiama Napoli. Mitrou-Long porta con sé un bagaglio tecnico e mentale maturato sui palcoscenici più prestigiosi del basket europeo.

Coach Magro ha accolto con entusiasmo il ritorno del suo ex regista:

“Un grande ringraziamento alla società e a James Laughlin per lo sforzo fatto in queste settimane. Ritrovo un giocatore cresciuto, con esperienza ai massimi livelli, ma anche la stessa persona determinata che ho conosciuto a Brescia. Naz ha una mentalità da combattente e ci aiuterà a competere in ogni gara”.

Con l’arrivo di Mitrou-Long, il Napoli Basket chiude il mercato mettendo a segno un colpo che potrebbe rivelarsi decisivo per il salto di qualità. La squadra è ora al completo e pronta per una stagione che si preannuncia intensa e piena di aspettative. Dopo i playoff conquistati lo scorso anno, i tifosi sognano un altro passo avanti. E con un leader come Naz, sognare è lecito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti