Marano, morte Antimo Scotto (per anni a capo dell’Anagrafe e dell’ufficio stampa). Perrotta: “Uomo leale e grande professionista”

Ho appreso con grande tristezza e sconforto della prematura dipartita del caro amico e grande professionista Antimo Scotto. Ho avuto la fortuna e il piacere di aver collaborato con lui per tutto il periodo della mia esperienza da sindaco della città, con piena e totale vicinanza. Ricorderò sempre i suoi consigli, sempre preziosi, e la sua preparazione e competenza nel settore giornalistico. Competenza e professionalità che ho riscontrato in poche persone. Che la terra gli sia lieve.

Salvatore Perrotta













