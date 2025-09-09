Marano, morte Antimo Scotto (per anni a capo dell’Anagrafe e dell’ufficio stampa). Perrotta: “Uomo leale e grande professionista”

38 Visite
Ho appreso con grande tristezza e sconforto della prematura dipartita del caro amico e grande professionista Antimo Scotto. Ho avuto la fortuna e il piacere di aver collaborato con lui per tutto il periodo della mia esperienza da sindaco della città, con piena e totale vicinanza. Ricorderò sempre i suoi consigli, sempre preziosi, e la sua preparazione e competenza nel settore giornalistico. Competenza e professionalità che ho riscontrato in poche persone. Che la terra gli sia lieve.
Salvatore Perrotta© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews