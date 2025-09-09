Campania, Fico accelera: incontri, quartier generale a Napoli centro e un massimo di otto liste

Condividi

L’agenda di Roberto Fico si sta rapidamente riempiendo. Da domenica, quando la sua candidatura alla presidenza della Regione Campania è stata ufficializzata, l’ex presidente della Camera è passato da una lunga fase di ascolto nei territori — condotta quasi sottotraccia durante l’estate — a un’attività politica visibile, concreta e intensa.

Il calendario di questa settimana prevede già una serie di incontri con imprenditori, sindacati ed esponenti della società civile. A breve è atteso anche un tavolo formale con tutte le forze del centrosinistra per limare il programma del “Campo largo”, un passaggio cruciale per dare forma politica e contenutistica alla coalizione. L’obiettivo è chiaro: accelerare i tempi, anche in assenza di una data ufficiale per il voto, e presentarsi pronti mentre il centrodestra è ancora alla ricerca di un candidato.

Quartier generale e strategia comunicativa

Il team di Fico è al lavoro anche per individuare la sede del comitato elettorale, che sarà posizionata in centro città e ben collegata con i mezzi pubblici. Una scelta simbolica, oltre che logistica, per sottolineare apertura e accessibilità. La campagna elettorale, infatti, punterà molto sul contatto diretto con i cittadini, sulla trasparenza e su una proposta politica che metta al centro i bisogni concreti del territorio.

Il nodo delle liste: massimo otto

Uno dei temi più delicati resta però quello delle liste. La volontà di Fico è chiara: evitare la frammentazione e limitare il numero di liste a un massimo di otto. Una misura pensata per evitare il caos del 2020, quando la proliferazione di liste civiche e “bonsai” finì per penalizzare i partiti maggiori, in particolare il PD, nella distribuzione delle preferenze.

«Serve aggregare, unire, non disperdere voti», è il messaggio che filtra dallo staff del candidato. Fico vuole evitare che micro-liste da uno o due punti percentuali entrino in coalizione solo per tentare l’elezione di un singolo consigliere, danneggiando l’equilibrio complessivo dell’alleanza.

Le formazioni in campo

Al momento, le liste confermate sono quelle del PD, del M5S, dei Socialisti-Repubblicani, di Noi di Centro, di Verdi-Sinistra, della civica “A testa alta” (area De Luca), e le due novità: “Fico Presidente”, aperta alla società civile, e una lista promossa da Italia Viva, probabilmente chiamata “Riformisti per Fico” o “per la Campania”.

Non ci sarà, invece, una seconda lista di area deluchiana. Una decisione che ha creato malumori tra gli uscenti che rischiano di restare fuori dalle future composizioni del Consiglio. Le tensioni maggiori si registrano a Napoli, dove la lista “A testa alta”, con nomi forti come Lucia Fortini, Carmine Mocerino e Ilaria Casillo, difficilmente potrà garantire l’elezione di un quarto consigliere.

Un campo largo in movimento

Intanto, i partiti della coalizione si stanno muovendo per consolidare il progetto. «Fico ha il profilo giusto, capace di unire il campo largo e di ascoltare i territori», commenta Ciro Buonajuto (Italia Viva), vicepresidente Anci. «Ora servono regole chiare e un programma condiviso che rimetta al centro le persone». Dello stesso tenore le parole di Salvatore Piro, segretario regionale del Partito Repubblicano: «Con la candidatura di Fico si apre una stagione nuova, costruita sulla coerenza e sulla partecipazione».













