Marano, attesa per i commissari in municipio: presto le motivazioni dello scioglimento. Due o tre gli incandidabili

A Marano cresce l’attesa per l’arrivo dei commissari prefettizi che guideranno il Comune dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Il decreto firmato dal Presidente della Repubblica è già stato notificato e nelle prossime ore i rappresentanti dello Stato dovrebbero insediarsi a Palazzo Merolla, aprendo formalmente la fase commissariale.

Nei prossimi giorni sarà resa pubblica anche la relazione del Ministero dell’Interno che ha portato allo scioglimento: un documento di circa una ventina di pagine, redatto in forma sintetica e con omissis, come previsto dalla normativa. All’interno, secondo indiscrezioni, sarebbero citati diversi ex consiglieri comunali e amministratori, alcuni dei quali potrebbero essere colpiti da provvedimenti di incandidabilità. Si parla in particolare di due o tre nomi per cui la misura potrebbe scattare già in tempi brevi.

Va ricordato — e occorre farlo con chiarezza, viste le ricorrenti distorsioni pubblicate da alcune testate locali — che lo scioglimento di un ente per infiltrazioni mafiose è una misura amministrativa di prevenzione, finalizzata a interrompere possibili condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Non è necessario che vi siano reati penali accertati: bastano elementi oggettivi che indichino il rischio di ingerenze mafiose o di personaggi contigue alle consorterie nella gestione dell’ente locale.

Secondo fonti qualificate, inoltre, alcune indagini giudiziarie sarebbero già in corso da tempo sulla macchina comunale maranese, coordinate dalla Procura di Napoli nord. Indagini che avrebbero affiancato e, solo in parte, alimentato il lavoro della Commissione d’accesso inviata mesi fa in municipio.

Il compito dei commissari sarà ora duplice: ristabilire legalità e trasparenza nella gestione della macchina amministrativa e al contempo garantire continuità nei servizi essenziali, in attesa del ritorno alle urne. Ma prima ancora, l’attenzione è tutta sulla relazione ministeriale, che farà piena luce sulle ragioni che hanno portato a questa decisione.













