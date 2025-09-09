Italia, che follia! Azzurri da infarto: 5-4 a Israele, e il sogno Mondiale resta vivo

Condividi

Altro che partita di calcio: a Debrecen è andata in scena una vera e propria odissea emotiva, un romanzo sportivo scritto col sangue freddo di chi non sa cosa significhi arrendersi. Italia-Israele finisce 5-4, ma il punteggio è solo la sintesi numerica di una notte che ha sfiorato l’assurdo. Gli Azzurri, feriti e spesso imprecisi, si sono aggrappati alla loro incrollabile voglia di restare in corsa per il Mondiale 2026. E ce l’hanno fatta. Per il rotto della cuffia, sì, ma con un cuore grande così.

Dopo le prime due uscite, sei punti in tasca e il secondo posto provvisorio nel girone: difficile chiedere di più a una squadra ancora in costruzione, guidata da un commissario tecnico che sa di dover vincere prima di tutto una sfida culturale, prima ancora che tecnica.

La gara parte in salita. Israele scende in campo con idee chiare e gamba fresca. Al 16’, un’incomprensione tra difesa e centrocampo porta all’autorete di Locatelli, simbolo di un’Italia spaesata e incapace di trovare ritmo. Gli avversari pressano alto, palleggiano con personalità e mettono a nudo tutte le fragilità della retroguardia azzurra. È solo con il cambio di modulo — il ritorno al 4-4-2 — che gli uomini di Gattuso iniziano a ritrovare ossigeno.

Serve però un lampo per rimettersi in carreggiata: al 40’, Retegui fa da torre e Kean, con la cattiveria del centravanti puro, insacca l’1-1 che ridà vita all’Italia.

Il secondo tempo è una scarica adrenalinica. Israele riparte fortissimo e si riporta avanti con Peretz, bravo a sfruttare una disattenzione su iniziativa di Solomon. Ma l’Italia questa volta risponde con rabbia: Kean sigla il 2-2 immediato, poi Politano trova il 3-2 dopo una magia di tacco ancora di Retegui. Al 67’, è Raspadori a chiudere un’azione corale splendida per il 4-2. Sembra finita. Ma non lo è.

Israele, con orgoglio e complicità azzurre, riapre tutto: al 82’ Bastoni pasticcia e regala il 3-4 con un’autorete disastrosa. Poi, all’89’, Peretz – ancora lui – punisce la dormita generale su palla inattiva: 4-4. L’incubo torna a bussare alla porta.

Quando le energie sembrano finite e il morale è a terra, arriva l’eroe inatteso. In pieno recupero, Sandro Tonali – vero emblema del calcio alla Gattuso – pesca dal cilindro un tiro-cross velenoso che sorprende il portiere israeliano e si insacca all’angolino. È il 5-4 che manda in estasi l’Italia, e tiene in vita il sogno di un ritorno ai grandi palcoscenici internazionali.

Al termine del match, Gennaro Gattuso si presenta in sala stampa visibilmente provato: “Siamo stati troppo fragili, abbiamo preso gol assurdi. Però i ragazzi hanno avuto coraggio, e questo va premiato. Dobbiamo lavorare tanto, ma la mentalità c’è. Questo gruppo ha cuore, e questa è la base per costruire qualcosa di importante”.

Questa Italia è tutto tranne che prevedibile. Capace di illuminazioni improvvise e blackout sconcertanti, alterna momenti di calcio brillante a passaggi a vuoto che rischiano di compromettere tutto. Ma c’è un dato che non si può ignorare: sei punti in due partite e una classifica che, almeno per ora, resta amica. Il primo posto sembra ormai affare della Norvegia — che dovrebbe avere vita facile contro la Moldova — ma gli Azzurri hanno finalmente dato un segnale. La strada è lunga, il percorso accidentato, ma la voglia di lottare c’è. E nel calcio, come nella vita, non è mai poco. Prossimo appuntamento: Italia-Norvegia. E lì, ci si gioca tutto. Di nuovo.













