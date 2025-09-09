Paura in Grecia, scossa 5.1. Epicentro a nord est di Atene

Visite: 42

Paura in Grecia per una scossa di terremoto di magnitudo 5,1, registrata a Nea Stira, a nord est di Atene. L’epicentro è stato localizzato al largo dell’isola di Eubea in mare a 45 km a nord-est della capitale greca e a 4 km dalla costa della località balneare di Nea Stira. La scossa è stata avvertita non solo ad Atene, ma in varie zone del Paese. Il sindaco della città di Maratona, Stergios Tsirkas, parlando in tv ha comunque assicurato che pur essendo stato «il terremoto molto intenso, finora non sono stati segnalati danni».