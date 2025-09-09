Arienzo, arrestato il sindaco Peppe Guida. La prefettura di Caserta pronta ad inviare una commissione d’accesso

Peppe Guida, sindaco di Arienzo e coordinatore provinciale di Forza Italia, è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sugli appalti dei rifiuti e sui servizi di sanificazione delle Asl.

Secondo quanto si apprende, la Prefettura di Caserta sarebbe pronta a disporre l’invio di una commissione d’accesso presso il Comune, al fine di verificare la sussistenza di eventuali condizionamenti mafiosi, diretti o indiretti, nell’apparato burocratico-amministrativo.

