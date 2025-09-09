Morto il giornalista Antimo Scotto, lutto a Monte di Procida, Marano e Formia

È scomparso a 60 anni Antimo Scotto, giornalista originario di Monte di Procida, molto conosciuto anche a Marano e Formia, dove ha ricoperto incarichi come funzionario e responsabile uffici stampa. Negli anni ’90 aveva collaborato con Il Mattino.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello dell’ex sindaco di Marano Salvatore Perrotta: «Perdiamo un professionista di grande valore e una persona perbene».

Scotto lascia un ricordo di sé come giornalista serio, riservato e profondamente umano.