Marano, in arrivo i commissari e le motivazioni dello scioglimento: cresce l’interesse per nomi e incandidabili

È atteso tra domani e dopodomani l’arrivo dei tre commissari straordinari che guideranno il Comune di Marano dopo il quinto scioglimento per infiltrazioni mafiose della sua storia. A insediarsi saranno Antonio Cardellicchio, prefetto in pensione, Giuseppe Giombini e Giovanni Albertini: tre uomini dello Stato con lunga esperienza alle spalle, ma chiamati a calarsi da subito in una realtà complessa, attraversata da dinamiche opache e da una quotidianità amministrativa profondamente compromessa.

I tre dovranno gestire un ente afflitto da anni da inefficienze, presunti condizionamenti e un tessuto sociale-politico fragile. La sfida è enorme, e molto dipenderà dalla capacità di riportare credibilità e ordine nella macchina comunale, oltre che di collaborare con le forze dell’ordine e la magistratura per arginare definitivamente le interferenze esterne.

Nel frattempo, in città cresce la spasmodica attesa per la pubblicazione del decreto di scioglimento, che sarà accompagnato da un sunto delle motivazioni contenute nella relazione prefettizia: circa 20-30 pagine, con molti omissis, rispetto al dossier originale di circa 450 pagine.

Le vicende che hanno portato al provvedimento sono in parte note, ma resta da capire chi sarà citato nel decreto e soprattutto quali saranno gli “incandidabili” alle prossime elezioni. Storicamente, la misura ha colpito il sindaco in carica e figure chiave della giunta, ma nel caso di Marano non si esclude che possano rientrare anche alcuni consiglieri comunali, già noti per frequentazioni o parentele ritenute quantomeno imbarazzanti.

La città è di nuovo davanti a un bivio: se da un lato si attende chiarezza e rigore, dall’altro si fa sempre più urgente una riflessione collettiva su come sia stato possibile arrivare, per la quinta volta, a uno scioglimento per mafia. Una domanda a cui, prima o poi, anche la politica locale dovrà rispondere.













