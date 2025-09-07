Arzano, sorrisi, valigie e voglia di stare insieme: partiti gli anziani per il soggiorno climatico

Condividi

Sono partiti questo pomeriggio, con l’entusiasmo di chi ha voglia di vivere giornate serene e spensierate, i partecipanti al soggiorno climatico organizzato dal Comune di Arzano in collaborazione con l’Ambito Territoriale N18.

Una cinquantina di cittadini over 65, residenti ad Arzano, hanno raggiunto l’Hotel Village Era Ora di Battipaglia, struttura a quattro stelle che li ospiterà fino al 13 settembre per sette giorni di relax, socialità e benessere.

Accanto a loro, per l’intera durata del soggiorno, due assistenti sociali del Comune garantiranno un punto di riferimento costante e un supporto prezioso per ogni esigenza, rafforzando così la dimensione comunitaria e inclusiva dell’iniziativa.

«Non è solo una vacanza – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Fabio Gallo – ma un’occasione di rigenerazione per tanti nostri concittadini, che troppo spesso restano ai margini. Questo soggiorno è parte di un lavoro più ampio, che punta a rendere stabili e strutturali le politiche sociali dedicate alla terza età: dallo sportello di ascolto alle attività ricreative, dall’assistenza domiciliare alle giornate di svago».

La sindaca Cinzia Aruta ha sottolineato che: «Il soggiorno climatico rappresenta un’opportunità significativa per rispondere ai bisogni di salute e benessere dei nostri anziani. Insieme all’assessorato e agli uffici, stiamo lavorando per costruire un modello di cura che non sia episodico, ma continuativo. Così come nella scuola, anche con gli anziani stiamo creando percorsi che danno valore alla persona e al suo diritto a non sentirsi mai sola».

Il soggiorno climatico è uno dei tanti tasselli di una progettualità che guarda alla comunità in ogni sua fase della vita. Concretamente, ogni giorno.













