Cirielli: “Fico? Immobilista e assistenzialista. Il centrosinistra è unito solo dalla sete di potere”

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli commenta la candidatura di Roberto Fico alla guida della Campania per il centrosinistra:

“Sul piano personale, nulla da dire: è una candidatura legittima. Ma stride con la storia del Movimento 5 Stelle, che era contrario alla professionalizzazione della politica. Politicamente, però, credo che Fico sia inadeguato: ha una visione immobilista, assistenzialista, lontana da ciò di cui ha bisogno la Campania, ovvero sviluppo e crescita”.

Cirielli si sofferma poi sull’accordo tra il M5S e Vincenzo De Luca:

“Una vera commedia. De Luca ha attaccato Fico in modo violento per anni, anche sul piano personale. Ora lo sostiene come suo successore. È il festival dell’ipocrisia, la dimostrazione che De Luca è solo chiacchiere e distintivo”.

Sulla tenuta del centrosinistra, il giudizio è netto:

“Sono uniti solo dall’interesse per il potere. Già litigano oggi, figuriamoci in futuro. Non hanno una visione comune, solo ambizioni divergenti”.

Riguardo al centrodestra, Cirielli assicura che la coalizione è compatta e che la scelta del candidato arriverà presto:

“Ora che il centrosinistra ha scoperto le carte, tocca ai nostri leader decidere. Ho piena fiducia in Giorgia Meloni e negli altri vertici della coalizione. La mia candidatura? È sempre stata in campo per spirito di servizio, ma non ho mai preteso nulla. Se ci saranno altri nomi più rappresentativi, li sosterremo lealmente”.

Le tensioni emerse nel centrodestra negli ultimi giorni, secondo Cirielli, sono fisiologiche:

“Nessuna spaccatura. Solo legittime discussioni sui profili migliori. Dal punto di vista programmatico siamo uniti: serve rilanciare lavoro, sanità e semplificazione amministrativa”.













