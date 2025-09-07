VOLLEY, TURCHIA BATTUTA IN FINALE: L’ITALIA E’ CAMPIONE DEL MONDO

30 Visite
Sfida incredibile per l’Italia nella finale con la Turchia. Le azzurre vanno in vantaggio due volte ma subiscono dei black out pericolosi. La Turchia è trascinata da una Vargas pazzesca (33 punti) che l’Italia riesce a fermare sono al tie break. Egonu (22) e Antropova (14) con il lavoro fondamentale di Sylla (19) rialzano le azzurre. Così l’Italia vince il secondo titolo mondiale della sua storia 23 anni dopo la finale di Berlino.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews