VOLLEY, TURCHIA BATTUTA IN FINALE: L’ITALIA E’ CAMPIONE DEL MONDO

Sfida incredibile per l’Italia nella finale con la Turchia. Le azzurre vanno in vantaggio due volte ma subiscono dei black out pericolosi. La Turchia è trascinata da una Vargas pazzesca (33 punti) che l’Italia riesce a fermare sono al tie break. Egonu (22) e Antropova (14) con il lavoro fondamentale di Sylla (19) rialzano le azzurre. Così l’Italia vince il secondo titolo mondiale della sua storia 23 anni dopo la finale di Berlino.













