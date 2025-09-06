A Quarto il Gran Galà di Santa Maria

Condividi

Visite: 34

66 Visite

Tutto pronto a Quarto per una delle celebrazioni più attese e identitarie dell’anno. In occasione della ricorrenza religiosa del 12 settembre, la città si veste a festa per onorare la Madonna di Santa Maria, patrona e simbolo spirituale di una comunità profondamente devota. La manifestazione è stata presentata oggi nella sede del comune.

Il momento clou sarà il giorno 14 la processione solenne e la celebrazione eucaristica, ma il cuore della festa si estenderà per un’intera settimana, dall’8 al 15 settembre, con il “Gran Galà di Santa Maria”: un programma ricco di appuntamenti tra spiritualità, musica, tradizione e intrattenimento. Gran finale il 15 settembre con il concerto gratuito di Gigi Finizio. La villa comunale si trasformerà in uno spazio interamente dedicato ai più piccoli, con animazione, spettacoli teatrali, burattini, laboratori creativi, artisti di strada e giochi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti