SINNER NON SI FERMA PIU’: TRAVOLTO ANCHE MUSETTI

jannik Sinner vince il derby con Lorenzo Musetti e approda alle semifinali dell’Us Open. L’altoatesino numero 1 del ranking mondiale ha superato il connazionale in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Ora sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime per accedere alla finalissima. Il numero uno al mondo, detentore anche del trofeo dell’Australian Open, ha esteso la sua striscia vincente sul cemento a 26 partite. La potenza di Sinner fin dall’inizio lo ha aiutato a portarsi in vantaggio per 5-0, e sebbene l’applauso più forte della serata sia arrivato quando Musetti ha portato a casa un game, quella è stata l’unica gioia che ha avuto nel primo set.













