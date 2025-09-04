Napoli, maxi sequestro della Guardia di Finanza: 1,5 milioni di giocattoli e cosmetici contraffatti. Denunciati due cittadini cinesi

Condividi

Proseguono i servizi finalizzati al contrasto della vendita di prodotti contraffatti e/o potenzialmente pericolosi perla salute del consumatore finale, soprattutto dei più piccoli, disposti dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli nella zona industriale della città, che ospita vari centri commerciali all’ingrosso, molti dei quali amministrati da cittadini di origine sinica. In particolare, nei giorni scorsi, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli hanno individuato, all’interno di un rivenditore all’ingrosso nei pressi di via Gianturco, diversi giocattoli privi di qualsiasi certificato di conformità alla normativa europea in materia di marchio “CE”, apposto falsamente per trarre in inganno l’utilizzatore.

I “Baschi Verdi” hanno così sequestrato 1 milione e mezzo di giocattoli non sicuri, parte dei quali recanti anche marchi registrati contraffatti, che replicavano famosi personaggi di serie cult animate seguite da generazioni. Tra i prodotti figurano anche 10 mila cosmetici non sicuri e monili riproducenti un disegno mendace di noti

marchi di gioielli. Al termine delle attività, i finanzieri hanno deferito due soggetti cinesi per i reati di contraffazione, frode in commercio, vendita di prodotti industriali recanti segni mendaci e ricettazione, nonché per violazione al regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici.













