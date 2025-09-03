Marano, oggi il concerto di musica sacra per il Santo patrono

Condividi

Continua il programma religioso, culturale e musicale della Peregrinatio delle spoglie di san Castrese presso la parrocchia san Castrese che sta scrivendo memorabili pagine di storia nella città di Marano. Questa sera dopo l’adorazione eucaristica che inizierà alle ore 17:00 e alle ore 18:30 la recita del Santo Rosario, alle ore 19:00 si celebrerà la messa solenne presieduta dal Vescovo ausiliare don Michele Autuoro durante la quale sarà recitata la Professione di Fede da parte del popolo dei fedeli per confermare, proprio al cospetto dell’urna che custodisce il Santo che fu difensore e testimone della Trinità, la propria adesione alla fede cristiana.

A termine della celebrazione, alle ore 21:00 si terrà un importante evento musicale con il concerto di musica sacra eseguito dall’ ensemble costituita dai maestri Francesco Schiattarella al pianoforte, Michele Gaudino al violino, dal tenore Lucio Lupoli e dal mezzosoprano Maria Garofalo che eseguiranno un repertorio sia di brani lirici che strumentali. Sarà un momento di grande spiritualità e arte in cui la musica si fonderà con la devozione in onore del santo Patrono.

Fino al 7 settembre sarà possibile visitare la mostra fotografica I LUOGHI DI SAN CASTRESE di Angelo Marra che sta riscuotendo un ampio gradimento poiché documenta i siti religiosi dedicati a san Castrese nelle cinque città che lo venerano come patrono: Marano di Napoli, Castelvolturno, Quarto Flegreo, Sessa Aurunca e Monreale.

Molto apprezzato è stato anche il concerto di musica classica con strumenti a plettro Armonie celesti eseguito dai DIVA PLECTRUM ieri sera 2 settembre, a testimonianza di come la ricerca di spiritualità può trovare risposta nella musica, un’arte in grado di esprimere la sacralità dell’animo elevando l’Umanità verso Dio.

Domani 4 settembre la storica esperienza della Visita delle reliquie di san Castrese a Marano si concluderà con un evento dedicato ai bambini con una rappresentazione della vita del Santo attraverso i burattini a cura della scuola Amanzio e la benedizione di tutti i bimbi, ragazzi, giovani che vorranno intervenire per affidare al Patrono i destini dei cittadini degli anni che verranno i quali già oggi necessitano delle nostre migliori attenzioni affinchè siano consapevoli cittadini del futuro. Subito dopo la città saluterà la sacra reliquia che proseguirà il suo viaggio campano verso Sessa Aurunca.













