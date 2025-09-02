Napoli, Adl e la prima pietra per il nuovo centro sportivo: si va a Succivo, scartate altre ipotesi

Condividi

Come riporta tuttonapoli.net, a svelare i dettagli è stata La Repubblica, che nella sua edizione online ha ricostruito i passaggi dell’operazione: «Aurelio De Laurentiis aveva annunciato pubblicamente per il 1 settembre l’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli e per onorare la sua promessa ai tifosi ha pubblicato un post sul suo account social. “Ecco la prima pietra, oggi ho firmato l’opzione di acquisto per il terreno”, ha scritto infatti il presidente, allegando letteralmente la foto di un sasso».

Con quel gesto, De Laurentiis ha dato avvio a un percorso che, pur essendo partito nei tempi previsti, richiederà ancora pazienza. La costruzione del nuovo Training Center non sarà immediata e i lavori si prospettano lunghi. L’auspicio è che non si frappongano ostacoli o rallentamenti capaci di intralciare la tabella di marcia.

Il luogo scelto per ospitare la futura casa del Napoli è stato individuato a Succivo. Tuttavia, almeno per la stagione in corso, la squadra continuerà ad allenarsi e a vivere il quotidiano sportivo nella storica sede di Castel Volturno.













