De Luca smentisce accordi politici sulle regionali in Campania: “Ricostruzioni strumentali e semplicistiche”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, respinge con fermezza le voci su un presunto accordo con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in vista delle prossime elezioni regionali. Intervenuto ai microfoni di Non Stop News su RTL 102.5, De Luca ha definito “strumentale e riduttiva” la narrazione secondo cui avrebbe stretto un’intesa per favorire l’elezione del figlio, Piero De Luca, alla guida del PD campano in cambio della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione.

“Non esiste alcun tipo di accordo – ha ribadito De Luca – e lo dico chiaramente, perché non intendo rinunciare alle mie convinzioni e al mio diritto di valutazione. Ma poi, quale intesa? Con chi, su cosa?”. Il governatore ha sottolineato come per anni il partito in Campania sia stato paralizzato, e ha rivendicato la recente riorganizzazione come un atto di responsabilità e chiarezza.

“Si è trattato di un intervento necessario per ristabilire ordine e coerenza nella gestione del partito – ha aggiunto – e l’elezione di un nuovo segretario rappresenta un segnale di maturità politica”.

